تحالف فايزر- بايونتيك يعد الاتحاد الأوروبي بـ75 مليون جرعة لقاح إضافية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن تحالف فايزر- بايونتيك أنه سيسلم 75 مليون جرعة إضافية من لقاحه للاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام في تسريع لوتيرة توفيره.



وقال شيرك بوتينج، المدير المالي للتحالف، إن الشريكين ينويان "زيادة عمليات التسليم اعتبارا من 15 فبراير/ شباط".

وأكد أن تحالف فايزر- بايونتيك يستهدف توفير "كمية الجرعات التي التزم بتوفيرها خلال الربع الأول" وصولا "إلى 75 مليون جرعة إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني" في إطار العقود الراهنة.