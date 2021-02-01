المهدي: تونس بصدد تصنيع لقاح كورونا وتوزيعه في أفريقيا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المهدي، اليوم الاثنين، لإذاعة "إكسبراس أف أم" المحلية.

وقال الوزير إنه تم الاتفاق مع الجانب البريطاني على تصنيع لقاح أسترازينيكا في تونس وتوزيعه في أفريقيا.

وأوضح أن جلسات أولية ستعقد في الأيام المقبلة لوضع التسهيلات الضرورية لتحقيق هذا المشروع.

وحول اللقاحات التي اتفقت تونس على استيرادها، قال المهدي إنه تم الاتصال بشركة فايزر وطلب مليوني جرعة من لقاحها وذلك بمجرد حصول اللقاح على تأشيرة التوزيع.

وأضاف أن تونس انخرطت كذلك في منظومة كوفاكس إلى جانب منظومة تابعة للاتحاد الأفريقي للحصول على كميات من اللقاحات.

وإجمالي اتفقت تونس على استيراد 2.4 مليون جرعة لقاح، من المقرر أن تصل البلاد بدء من مارس/آذار المقبل، بحسب المهدي.

كما أكد الوزير أن 94 ألف جرعة لقاح ستصل تونس منتصف فبراير/شباط الجاري، مشددا على أن الدولة هي من تختص حصريا بجلب وترويج تلاقيح كورونا.

وحول الوضع الوبائي، قال الوزير إن تونس تشهد حاليا الموجة الرابعة من الفيروس مع تسجيل عدد كبير من الوفيات والإصابات في الفترة الأخيرة.

وأضاف: "لدينا 1118 مقيم في 422 في الإنعاش وأن طاقة الاستيعاب في أقسام الإنعاش وصلت إلى 86 بالمئة وفي أقسام الأوكسيجين إلى 70 بالمئة".

وفي سياق متصل، أكد مدير معهد باستور الهاشمي الوزير تسجيل انخفاض في عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس في الأيام الماضية رغم إقراره بأن الأرقام تبقى مرتفعة، بحسب قناة "نسمة" الخاصة.