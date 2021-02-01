شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى يعلن عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم الاثنين، عن إجراء اتصالات رسمية مع الإدارة الأمريكية الجديدة بعد مقاطعة فلسطينية للإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب ردا على اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال اشتية أنه أجرى اتصال مع "إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جوزيف بايدن ممثلة بهادى عمرو، مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية".

وأضاف في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله "تم مناقشة سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية، خصوصاً من حيث فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات الأمريكية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا)، وسبل دفع العملية السياسية قدماً".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أوقف كل التعاملات السياسية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد قراره في ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وأوقفت الإدارة الأمريكية السابقة كافة المساعدات المادية للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كما أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس.

وأوضح اشتية أنه ناقش "استعداد الرئيس أبو مازن إلى مسار سياسي جدي مبني على الشرعية الدولية والقانون الدولي وتحت مظلة الرباعية الدولية".

ونقل اشتية عن عمرو تأكيده "التزام الإدارة الأمريكية بما جاء في برنامجها الانتخابي وأنها سوف تعمل على تنفيذه بالتدريج".