الحكومة الفلسطينية تمدد الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار كورونا

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، عن استمرار العمل بالإجراءات الحكومية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا لمدة أسبوعين آخرين .

وقال اشتية - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الاثنين، إن الحكومة الفلسطينية ستحصل على الدفعة الأولى من اللقاح (50 ألف مطعوم)، وستبدأ بالتطعيم أواسط الشهر الجاري، وتوقع وصول الدفعة الثانية من المطاعيم نهاية شهر فبراير الجاري .



وحول الانتخابات، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني جميع الفلسطينيين المؤهلين للتصويت في الانتخابات العامة المقررة إلى تحديث بياناتهم، والتسجيل لغير المسجلين، مؤكدا ضرورة تآزر الفعاليات والأطر الوطنية في عملية إعادة الحياة الديمقراطية في فلسطين إلى مسارها الطبيعي، مشيرا إلى أنه وجه وزارة الصحة لإعداد بروتوكول طبي خاص بالعملية الانتخابية المرتقبة .