شكرا لقرائتكم خبر عن السّودان يسجّل 69 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والإجماليّ يتخطى 27 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 69 إصابة جديدة و3 وفَيَات بفيروس كورونا، فيما تم شفاء 110 حالات.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الاثنين/ عن التقرير الوبائي ليوم السبت - أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 27 ألفا و202 حالة، بينها 1807 وفيات، فيما بلغت حصيلة المتعافين 21 ألفا و410 حالات.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.