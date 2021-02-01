شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى: دول الخليج تدعم أمن بلادنا واستقرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية العراقى، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إن دول الخليج العربى تدعم استقرار العراق وأمنه، وقال حسين - في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، حسبما أفادت به قناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه بحث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الربط الكهربائي والحرب ضد الإرهاب.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف قد وصل بغداد - في وقت سابق اليوم - لمناقشة عدة قضايا متصلة بالشأن العراقي.

يذكر أن زارة الخارجية الأمريكية، قالت إن وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن بحث هاتفيا مع نظيره العراقي فؤاد حسين متابعة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن كل من أنتونى بلينكن وفؤاد حسين أكدا على المبادئ التي تم الاتفاق عليها فيما يخص الحوار الاستراتيجي بين البلدين.