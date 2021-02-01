شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة العمانى يعلن اكتشاف 6 إصابات بفيروس كورونا المتحور فى السلطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وزير الصحة العماني، تسجيل 6 إصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا فى السلطنة.

وقال السعيدي فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، إنه رغم قرار اللجنة العليا بإغلاق المنافذ الحدودية البرية، إلا أن أعداد الإصابات واصلت الارتفاع مما اضطر اللجنة إلى اتخاذ إجراءات احترازية إضافية.

وأشار إلى أن المجتمع هو من يدفع الآن ثمن سوء تصرف فئة قليلة من المستهترين والمتهاونين من اللذين تخلوا عن كافة الإجراءات الاحترازية، مبينا أنه وبالرغم من قرار اللجنة العليا بإغلاق المنافذ الحدودية البرية، إلا أن أعداد الإصابات واصلت الارتفاع مما اضطر اللجنة إلى اتخاذ اجراءات احترازية إضافية.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالى عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بلغ 134 ألفا و326 حالة، والوفيات 1529 حالة، وأوضحت الوزارة ، أن إجمالى عدد المتعافين بلغ 126 ألفا و854، لتصل نسبة الشفاء إلى 4ر94%، مشيرة إلى أن عدد المحتجزين فى المستشفيات وصل إلى 102 والمحتجزين فى العناية المركزة 27 حالة.