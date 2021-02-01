شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية أمنية غربى العراق للبحث عن العناصر الإرهاربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقى، اليوم الاثنين، انطلاق عملية (أسود الجزيرة) بمرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة غرب البلاد، وذكرت الخلية في بيان- نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن العملية تشترك فيها قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى بتسعة محاور رئيسية، وبإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش للبحث عن العناصر الارهابية في المناطق الصحراوية وتدمير اوكارهم .

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق، ألقت القبض على قيادي في تنظيم داعش بمدينة الشرقاط في محافظة صلاح، وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية الأحد، أن مفارز الاستخبارات العسكرية تمكنت في عملية نوعية من إلقاء القبض على قيادي في داعش بمدينة الشرقاط ، كانت مهمته رصد تحركات القوات الأمنية وأفرادها .

وأشارت إلى أنه تم إحالة الإرهابي إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .

وكانت قوة تابعة للجيش العراقى، تمكنت من قتل إرهابيين اثنين ينتميان إلى تنظيم "داعش", أحدهما المسؤول العسكري عن الصحراء الواقعة غرب قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار غربي العراق .

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بأن قوة تابعة لفوج استخبارات الفرقة الأولى بالجيش العراقي تمكنت من قتل الإرهابيين، كما دمرت وكرا للإرهابيين في منطقة فيضة الغزلان جنوب قضاء الرطبة في عمق الصحراء .