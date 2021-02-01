شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح بالسعودية رطب بالإمارات وبارد في الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات الأرصاد الجوية في دول الخليج، في حالة الطقس المتوقع اليوم الإثنين، حيث تنشط الرياح في السعودية، وتتزايد فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية في دولة الإمارات، وتنخفض درجات الحرارة في الكويت والبحرين، وإلى التفاصيل:-



طقس السعودية طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الإثنين، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وتكون السماء غائمة جزئياً على جنوب غرب وغرب المملكة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 14-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. طقس الإمارات طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام القادمة رطبا مع فرصة تشكل ضباب يصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً - مع تفاوت في درجات الحرارة.

وناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها، وقد تنعدم أحيانا على بعض المناطق الداخلية من الساعة 1 وحتى الساعة 10 من صباح غد " الإثنين " .

ويشهد يوم اليوم طقسا رطبا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية – يكون صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً - مع انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة .

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة بوجه عام ونشطة أحياناً على البحر، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط إلى مضطرب أحياناً خاصة غرباً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.