شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية "أسود الجزيرة" لتعقب عناصر إرهابية في العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، انطلاق عمليات "أسود الجزيرة" لتفتيش صحراء الجزيرة شمالي محافظة الأنبار وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين وصولا إلى الحدود الدولية مع الجمهورية العربية السورية، مبينة أنها بإشراف "العمليات المشتركة".

وقالت الخلية في بيان، "انطلقت، عمليات أسود الجزيرة، لتفتيش صحراء الجزيرة شمالي محافظة الانبار وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين وصولا إلى الحدود الدولية مع الجمهورية العربية السورية، بإشراف قيادة العمليات المشتركة".