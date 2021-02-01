الحوثي يتهم التحالف العربي بـ "فرض إتاوات" في اليمن ويطالب بفريق تقصي حقائق

دبي - محمود عبدالرازق - وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، عبر حسابه على "تويتر": "إتاوات يدفعها اليمنيون لدول العدوان (في إشارة إلى دول التحالف العربي) مقابل السماح بإدخال حاجاتهم الأساسية، حجز المشتقات لمضاعفة فاتورة نقل السلع والمواطن، ورفض مطلق لجميع تصاريح الأمم المتحدة واحتجاز السفن بعد تفتيشها".

وأضاف: "فساد متعدد لدول العدوان في نهب النفط والثروة وتدمير العملة".

وتابع الحوثي: "نطالب بفريق تقصي حقائق".



وتتهم جماعة "أنصار الله"، التحالف العربي باحتجاز 11 سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (324,782) طنا من مادتي البنزين والديزل، وأخرى مازوت، ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها ما يقارب 10 أشهر "299 يوما"، مؤكدة استكمال كافة السفن إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي وحصولها على التصاريح الأممية للوصول إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غربي اليمن.