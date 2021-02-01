حضروا بملابس الحمام.. حملة تطعيم بلقاح موديرنا لـ"أي شخص" بأمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حضروا بملابس الحمام.. حملة تطعيم بلقاح موديرنا لـأي شخص بأمريكا

الإثنين 1 فبراير 2021

الخليج 365

أدى تعطل ثلاجة مستشفى أمريكي إلى تلقي عدد كبير من الأشخاص للقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد، دون حساب لتجنب التخلص منه.



وتوافد مئات الأشخاص بملابس النوم أو أردية الحمام أو أي شيء تمكنوا من ارتدائه هذه الليلة أمام مستشفى Kaiser Permanente في مدينة سياتل الأمريكية للحصول على لقاحات "كوفيد-19"، ليلة الخميس، بعد تعطل ثلاجة بها 1600 جرعة من اللقاح الأمريكي، مما أدى إلى إجراء حملة تطعيم محمومة طوال الليل.

وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بدأ الناس في الحصول على حقن لقاحات Moderna بسرعة كبيرة، بعد تعطل الثلاجة في المستشفى الأمريكي، وإلا ستصبح أقل فاعلية وتحتاج إلى التخلص منها.

وتواصل مسؤولو الصحة مع نظامي مستشفى آخرين في المدينة، وأصدر نداء عاجل حوالي الساعة 11 مساءً، لتنبيه سكان المدينة بأن لديهم فرصة نادرة للحصول على اللقاحات إذا تمكنوا من القدوم على الفور.

وقال مسؤولو المستشفى إنه في غضون دقائق، كانت هناك طوابير طويلة خارج مركزين طبيين على الأقل، وبحلول الساعة الـ3 والنصف صباحاً، أعطت اللقاحات كلها.

وفي مقابلات مع محطات التلفزيون الأمريكية المحلية، قال المرضى الذين توافدوا لتلقي اللقاح، إنهم كانوا يسترخون في منازلهم، أو يغسلون الأطباق أو يشاهدون الأخبار عندما رأوا أن لديهم فجأة فرصة للحصول على جرعة.

وقال أحد الزوجين إن ابنتهما اتصلت بهما بعد أن كانا في الفراش لتخبرهما أنها سجلت لهما موعداً الساعة 1 صباحاً، لتلقي اللقاح.

وقالت إحدى السيدات الوافدات وهي تشير إلى زوجها الذي كان يرتدي رداء الحمام: "لم يكن لدينا وقت لارتداء الملابس، لذلك جئت للتو كما أنا".

لم يكن الوضع في "سياتل" سوى أحدث مثال أجبر فيه انهيار عملية التلقيح، مسؤولي الصحة على إعطاء اللقاحات لأي شخص يمكنهم العثور عليه.

كما يسلط الضوء على التحدي الذي يمثله اللقاحان اللذان تمت الموافقة عليهما حتى الآن في الولايات المتحدة وكلاهما يحتاج إلى أن يظل بارداً.

وقال مسؤولو مستشفى سياتل لوسائل الإعلام المحلية إنهم حاولوا إعطاء الأولوية للمرضى الأكبر سناً وغيرهم ممن كانوا مؤهلين بالفعل للحصول على اللقاحات في الولاية، لكن أولويتهم الأولى كانت إعطاء جميع اللقاحات قبل انتهاء صلاحيتها.

وتعقيباً على الحدث، قالت سوزان مولاني، رئيسة خطة الصحة لمؤسسة كايزر بواشنطن، إن كل ثلاجة ومجمد في موقع سياتل اختبرت منذ ذلك الحين وتعمل جميعها الآن بشكل صحيح.