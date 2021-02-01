عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسريبات تكشف عن هاتف نوكيا الجديد NOKIA 2.5

الإثنين 1 فبراير 2021

الخليج 365

كشفت تسريبات نقلها موقع gizchina، أن شركة ”HMD“ المالكة للعلامة التجارية، نوكيا، تستعد لإطلاق هاتف جديد.



وأصدرت HMD اثنين من الإصدارات فقط في العام الماضي؛ وذلك نتيجة لانتشار وباء كورونا عالمياً، والذي أدى أيضاً إلى تراجع خطط الشركة لإطلاق إصدار جديد من علامة نوكيا من الفئة المميزة.

وأشار الموقع إلى ”رصد إصدار جديد من هواتف نوكيا في قاعدة بيانات BLUETOOTH SIG، حيث أشارت العديد من التوقعات إلى أن هذا الإصدار سينطلق قريباً تحت اسم Nokia 2.5″، وهو أول الإصدارات المرتقبة من علامة نوكيا التجارية هذا العام.

وكشفت الشركة عن الإصدار السابق Nokia 2.4 خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، إلا أن العلامة التجارية العالمية، لا تضع غالباً جدولا زمنيا واضحا لإطلاق الإصدارات الجديدة، فرغم مرور وقت قصير على إطلاق الإصدار السابق إلا أنها تستعد لإطلاق إصدار جديد من السلسلة قريباً.

كما اعتمدت شركة HMD هاتف Nokia 2.5 بالفعل على قاعدة بيانات Bluetooth SIG، حيث رصد الهاتف في التسريبات بنموذج رقم T99652AA1، مع معالج Mediatek .

ويشبه الهاتف القادم هاتف نوكيا السابق Nokia 2.4، كما يأتي الهاتف الجديد مدعوماً بتقنية 5.0 BLUETOOTH، ويدعم أيضاً الاتصال بشبكات LTE، وللأسف لن يدعم هذا الإصدار شبكات الجيل الخامس G5، وبالتالي من المحتمل أن يكون الهاتف من الفئة الاقتصادية.

والمتوقع أن يظهر هذا الهاتف لأول مرة في السوق الهندية نظرًا لأن HMD تقدم معظم أجهزتها الاقتصادية إلى الهند أولاً.