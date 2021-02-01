شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطنى الليبى يؤكد ضرورة خروج كافة المرتزقة من البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، ضرورة خروج كافة المرتزقة من البلاد، موضحًا أنه لا بد من معالجة ملف الميليشيات الإرهابية والإجرامية وتأمين خروج جميع المرتزقة من البلاد.

وأضاف المسماري، في تصريح لقناة "سكاي نيوز" مساء اليوم الأحد، أن أي حكومة جديدة في البلاد ستجد نفسها أمام ملف حل معضلة الميليشيات والمرتزقة، مؤكدًا أن الجيش الليبي مستعد لتأمين كل ما يتفق عليه الليبيون، مبديا الترحيب بكل خطوة تصب في إيجاد تسوية للأزمة.

ونبه المسماري إلى أن المليشيات تستقوى على مؤسسات الدولة في ليبيا، وهي تحاول الضغط على حكومة فايز السراج في طرابلس من أجل إفساد أي تقارب في الأزمة الليبية.