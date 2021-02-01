شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأردنى: "فايزر" تستأنف توفير لقاحها ضد لكورونا لبلادنا منتصف فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة الأردني نذير عبيدات أن شركة "فايزر" ستستأنف توفير لقاحها المضاد لكورونا المستجد للأردن اعتبارا من منتصف شهر فبراير المقبل، وأن عدد المتلقين للتطعيم بلغ 40 ألف شخص.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح وزير الصحة الأردني أن هناك مفاوضات جادة وأخبار جيدة في ما يتعلق بالمطعوم الصيني (سينوفارم)، وخلال الأيام القليلة القادمة نتمنى أن يتوفر عدد كبير من هذه اللقاحات، لكن ننتظر الإجابة النهاية على هذا الملف.

وتابع وزير الصحة الأردني أن ائتلاف "كوفاكس" سيوفر للأردن كمية من جرعات اللقاح خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع، رفتا إلى أن "موضوع توفير اللقاح في المملكة يسير بشكل جيد.