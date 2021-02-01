شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى: العثور على معسكر لداعش بمحافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم /الأحد/، العثور على معسكر لتنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرق مدينة الرطبة بالأنبار غربي البلاد.

وذكر بيان للخلية - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن قوة مشتركة بالجيش العراقي ومفرزة من جهاز المخابرات الوطني عثرت على معسكر تابع لعناصر داعش في شمال شرق قضاء الرطبة، يحتوي على وكرين، تم العثور بداخلهما على عبوة ناسفة وعتاد ومواد متفجرة، مشيرة إلى أنه تم تدمير الأوكار وتفجير المواد.

وفي سياق متصل، ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على مرصد الدواعش بمنطقة كنعوص بمحافظة صلاح الدين.

وأوضح بيان للمديرية - أوردته (نينا) - أنه من خلال عملية استخبارية نوعية تم القبض على مرصد الدواعش، والذي يعد أبرز المتعاونين معهم وخاصة مع الجماعات المتخفية في جبل قره جوغ ويقوم برصد تحركات القوات الأمنية، وأحد أبنائه مسؤول مفارز القنص في الجبل.