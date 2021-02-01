شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: مشاركة القادة الليبيين أظهرت مدى التزامهم بالحوار الأممى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاتحاد الأوروبى، أن المشاركة الواسعة للقادة الليبيين أظهرت مدى التزامهم بالحوار الأممي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: نأمل بحكومة توحد الليبيين وتحقق لهم الاستقرار.

وفى وقت سابق أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن المواقف العسكرية والتواطؤ مع القوات الأجنبية والمرتزقة لتقويض العملية السياسية والتهديدات بإغلاق قطاع الطاقة الليبى ومحاولات تحويل ثروة ليبيا لأجندات حزبية، تتعارض مع مطالب الشعب الليبي بالتغيير.

وهنأت سفارة الولايات المتحدة في بيان لها ملتقى الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة وجميع الليبيين على عملية الترشيح الشفافة للمرشحين للخدمة في الحكومة المؤقتة الجديدة والموحدة، والتي ستقود ليبيا نحو الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.