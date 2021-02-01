شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: وجود الحكومة اليمنية فى عدن يعطى دفعة لجهود الإغاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية للأمم المتحدة، أنه يجب إعادة تقييم مسار السلام بعد الهجوم على مطار عدن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

فيما قالت منظمة الأمم المتحدة: وجود الحكومة اليمنية فى عدن يعطى دفعة لجهود الإغاثة.

وفى وقت سابق أتلفت قوات الجيش اليمنى، 5 آلاف لغم أرضى وعبوة ناسفة، زرعتها مليشيا الحوثى الإرهابية، فى محافظة حجة، شمالى غرب اليمن.