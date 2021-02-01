شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: 30 شاحنة عسكرية تابعة للتحالف الدولى تتجه لحقل غاز فى دير الزور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المرصد السورى، أن 30 شاحنة عسكرية تابعة للتحالف الدولي ضد داعش تتجه لحقل غاز في دير الزور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد المرصد السورى، أن حزب الله اللبنانى يفتح باب التجنيد بدير الزور مستغلا تردى الوضع المعيشى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف المرصد السورى، أن حزب الله يعرض 150 دولارا شهريا للمجندين فى دير الزور.