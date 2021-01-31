الجيش اليمني يعلن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين واقترابه من معسكر استراتيجي

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من عدن والرياض، عن قائد الكتيبة الأولى في لواء المجد بالجيش اليمني، العميد مراد الريشان، قوله إن "وحدات قتالية من المحور الشمالي في المنطقة السادسة قادت هجوماً واسعاً على مواقع للحوثيين جنوب غربي معسكر الخنجر الاستراتيجي في مديرية خَبْ والشَعْف (شرقي الجوف)".

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وأضاف أن "القوات حققت تقدماً واسعاً في السيطرة على سلسلة جبلية قريبة من معسكر صَبرين الاستراتيجي". وأكد العميد الريشان "مقتل وجرح عدد من عناصر الحوثيين خلال الهجوم".

وسيطر الجيش اليمني في الثامن من يناير الجاري، على سلسلة جبال المعترضة المطلة على منطقة بيِر عَزيز الاستراتيجية في مديرية خَبْ والشَعْف، خلال عملية لقواته أوقعت العديد من القتلى والجرحى في صفوف جماعة الحوثيين، حسب موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر".

سبق ذلك تقدم مماثل للجيش اليمني، في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث استعاد سلسلة جبال المطابق غرب منطقة طيبة الأسَم في جبهة الأجَاشِر بمديرية خبْ والشّعْف، من قبضة الحوثيين اثر مواجهات أوقعت 13 قتيلاً وجريحاً على الأقل من الجانبين، وفق ما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

وكثفت القوات الحكومية عملياتها في محافظة الجوف بهدف استعادة مركزها مدينة الحَزم التي سيطرت عليها جماعة الحوثيين عقب معارك دامية بين الجانبين، في الأول من آذار/ مارس الماضي، وتضم المجمع الحكومي للمحافظة ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني.