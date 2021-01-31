دولة خليجية تدشن ناقلة نفط عملاقة للوصول إلى المراتب الـ10 عالميا... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت الشركة العمانية للنقل البحري، اليوم، تدشين ناقلة النفط العملاقة "ضلكوت" والتي تم بناؤها في حوض بناء السفن في كوريا الجنوبية تابع لشركة "DSME".

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وبحسب صحيفة "أثير"، تعتبر سفينة "ضلكوت"، الأخيرة من أصل 3 ناقلات ضخمة أخرى تم تدشينهما مؤخرا في العام الماضي 2020، التان حملتا اسم "صور" و"بهلاء".

ونوهت الشركة إلى أن تدشين الناقلات الضخمة يعمل على تعزيزا مكانتها في سوق نقل النفط الخام العالمي وترجمة لمواصلة التوسع على مستوى أعمالها التشغيلية.

وتعتبر الناقلة العملاقة "ضلكوت" (نسبة لولاية ضلكوت، إحدى ولايات محافظة ظفار بسلطنة عمان) السفينة رقم 60 من أسطول الشركة، وتصل حمولتها إلى 300 ألف طن وتستوفي كافة المعايير البيئية المستقبلية.

تمارس الشركة العُمانية للنقل البحري، بصفتها إحدى شركات مجموعة اسياد، دورا حيويا ضمن مساعي السلطنة لتصبح إحدى الدول العشر الأولى عالمياً في قطاع اللوجيستيات.

وتدعم الشركة العمانية أنشطة التكامل عبر مختلف مراحل سلسلة التوريد في السلطنة، كما تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات، من عمليات تملّك الناقلات إلى عمليات الإدارة الفنية والصيانة والتشغيل التجاري للسفن وغيرها من الأعمال.