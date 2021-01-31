الإنتربول يلقي القبض على خليجية استولت على مبالغ طائلة

دبي - محمود عبدالرازق - ألقى رجال الإنتربول الدولي (الشرطة الدولية) بالتعاون والتنسيق مع دول خليجية عربية (لم يحددها المصدر) القبض على امرأة كويتية قامت بتنفيذ سلسلة عمليات نصب عقاري.

© AFP 2020 / HANDOUT

وأشارت صحيفة "القبس" الكويتية، إلى أن المواطنة الكويتية ألقي القبض عليها، يوم الجمعة الماضي، بتهمة النصب العقاري على أكثر من 50 مواطنا.

وأفاد مصدر أمني للصحيفة بأن المباحث الجنائية تلقت جملة شكاوى من عدة مواطنين تفيد بتعرضهم للنصب العقاري من قبل مواطنة كويتية.

وبين المصدر أن المتهمة أوهمت المواطنين بامتلاكها عقارات في إحدى الدول الأوربية، واستولت منهم على مبالغ مالية طائلة ومن ثم قطعت اتصالاتها معهم.

وبعد البحث والتحري عن المتهمة، تبين أنها تقيم في إحدى الدول الأوربية، وأفاد المصدر الأمني بأنه تم تعميم بياناتها على الانتربول الدولي.

وأشار المصدر الأمني إلى أن المواطنة الكويتية سافرت إلى دولة خليجية، قبل نحو 4 أيام، حيث تم ضبطها وإعادتها إلى البلاد، أمس السبت، بهدف محاكمتها أمام القضاء.