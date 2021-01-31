في موريتانيا... إنفلونزا الطيور تفتك بـ 270 بجعة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة إن نحو 269 من طيور البجع نفقت بسبب فيروس إتش5إن1 في محمية وطنية موريتانية قريبة من منطقة في شمال السنغال أصيبت بالفيروس، بحسب موقع" الأخبار" المحلي.

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وتم اكتشاف الطيور النافقة في "حوض" تابع للمحمية الوطنية لجاولينج التي تقع على الجانب الموريتاني من دلتا نهر السنغال ويوجد بها ما يزيد على 250 نوعا من الطيور.

وذكرت الوزارة في بيان يوم السبت أنه في سياق التعامل مع هذا التفشي تقرر "الإغلاق التام للمحمية في وجه الزوار ووقف جميع الأنشطة فورا".

جاء ذلك في أعقاب اكتشاف المئات من طيور البجع النافقة في 23 يناير كانون الثاني في محمية طيور سنغالية على الجانب الآخر من النهر. وتأكد لاحقا أنها نفقت بسبب فيروس إتش5إن1.

وسجلت السنغال خلال الشهر الجاري تفشي الفيروس في مزرعة دواجن بمنطقة تييس الواقعة على بعد 192 كيلومترا جنوبا، مما أدى إلى إعدام حوالي 100 ألف دجاجة.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك صلة بين واقعتي تفشي الفيروس في موريتانيا والسنغال.