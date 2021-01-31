أول رئيس حكومة يتلقى لقاح "سبوتنيك V"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تلقى جراد اللقاح الروسي في العيادة متعددة الخدمات بمنطقة الينابيع بالعاصمة.

ووصل جراد إلى العيادة حيث قام بخلع معطفه، ليتم حقنه بالجرعة الأولى من اللقاح الروسي على يد إحدى الممرضات.

وأكد رئيس الوزراء الجزائري في تصريحات للصحفيين عقب تلقيه اللقاح على أن كمية اللقاح ستكون كافية لكل الجزائريين، وربما سيكون هناك فائض، مشددا على أن تكون المنصة الرقمية الخاصة بالتلقيح دقيقة وتعمم على كل الولايات.

وأمس السبت، أعلن التلفزيون الرسمي، انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا من ولاية البليدة جنوب العاصمة الجزائر.

وأمس الأول (الجمعة)، أعلنت الجزائر استقبال أول شحنة من لقاحات كورونا ممثلة في لقاح "سبوتنيك V "، والذي تلقت منه البلاد 500 ألف جرعة.

من جانبه، قال الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة متابعة كورونا، إن التطعيم سيتواصل تباعا في مختلف الولايات.

وشدد فورار على أن المخطط لعملية التلقيح أن تشمل مالا يقل عن 80% من الجزائريين، وذلك تدريجيا حسب استلام باقي الجرعات.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الشكر باسم الشعب الجزائري إلى السلطات العليا في روسيا بسبب تجاوبها السريع لطلب الجزائر جرعات من اللقاح الروسي.

فيما كشف بيان صادر عن مجلس الوزراء عن انطلاق اتصالات بين الجزائر وروسيا بهدف إقامة تعاون ثنائي في مجال تصنيع اللقاح سبوتنيك V في الجزائر"، بحسب موقع "الجزائر الآن".