غدا... مجلس شركاء المرحلة الانتقالية يسلم قائمة مرشحي الوزارات لحمدوك

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال اجتماع عقده المجلس، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وحضور ممثلي كافة مكونات شركاء الفترة الانتقالية، في القصر الجمهوري.

وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي الناطق الرسمي باسم مجلس شركاء المرحلة، في تصريح صحفي نشره مجلس السيادة الانتقالي على حسابه بموقع فيسبوك، إن: "الاجتماع اطمأن على خطوات سير استكمال التوافق على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية".

وأوضحت أن: "الجميع اتفق على تسليم قائمة مرشحي الوزارات لسيادة رئيس مجلس الوزراء غدا ليتم إعلان الحكومة الانتقالية في الموعد المحدد".

وأشارت إلى أن المجلس استعرض الرؤية السياسية للانتقال وأولويات الحكومة الانتقالية المقدمة من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، والتي تشمل مبادئ حاكمة وأولويات لعمل الحكومة الانتقالية.

وذكرت أنه بعد نقاش شفاف تم تحويل الرؤية إلى مكونات المجلس لإبداء الرأي حولها بغرض التوافق عليها، عبر لجنة تنهي عملها خلال فترة وجيزة وذلك قبل إعلان الحكومة الانتقالية المزمع يوم الخميس الموافق الرابع من فبراير/ شباط المقبل.