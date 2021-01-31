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وفاة واحدة و352 إصابة بكورونا فى صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة و352 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) في صفوف الجالية حول العالم.
وأوضحت الوزارة - في تقريرها اليومي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن سفارة فلسطين في سجلت حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 110 حالات.
وأشارت إلى تسجيل السفارة الفلسطينية لدى إسبانيا إصابتين جديدتين في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 43 إصابة، فيما سجلت 5 حالات وفاة سابقة. 
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تم تسجيل 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في ولاية شيكاغو ليرتفع عدد الإصابات إلى 8662 إصابة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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