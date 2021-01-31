شكرا لقرائتكم خبر عن حركة مشروع تونس: الغنوشى يريد إحداث شرخ بين الرئيس ورئيس الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حركة "مشروع تونس"، أن موقف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من الرئيس التونسى فيس سعيد يمثل انقلابا على الدستور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وقالت حركة "مشروع تونس": نتحدى راشد الغنوشي بالذهاب لاستفتاء شعبي على نظام الحكم، موضحة أن راشد الغنوشي يريد الانقلاب على المؤسسات التي يحددها الدستور.



وتابعت حركة "مشروع تونس"، أن الوضع في تونس متأزم وتوجد أزمة بين الرئاسات الثلاث، لافتة إلى أن حركة النهضة الإخوانية تريد أن تتصدر المشهد في البلاد.



وقالت حركة "مشروع تونس"، إن راشد الغنوشي يريد إحداث شرخ بين الرئيس ورئيس الحكومة، موضحة أن حكم الإخوان من 2011 يسعى للسيطرة على البلاد.



وتابعت حركة "مشروع تونس"، أن حركة النهضة قدمت حكومة سياسية وفشلت، مستطردة: لو كان رجب طيب أردوغان هو مرجع الغنوشي فالرئيس يحكم في تركيا.