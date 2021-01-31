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مجلس السيادة السودانى: إعلان الحكومة الانتقالية سيتم فى الموعد المحدد

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القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس السيادة السودانى، أن إعلان الحكومة الانتقالية سيتم في الموعد المحدد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقال مجلس السيادة السودانى، إن مجلس الشركاء يتفق على تسليم قائمة مرشحي الوزارات لرئيس الوزراء غدا.

وفى وقت سابق توجه عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق الركن ياسر العطا، صباح اليوم الأحد، إلى جمهورية جيبوتي في زيارة رسمية تستغرق يومين.

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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