شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السودانى: إعلان الحكومة الانتقالية سيتم فى الموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس السيادة السودانى، أن إعلان الحكومة الانتقالية سيتم في الموعد المحدد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقال مجلس السيادة السودانى، إن مجلس الشركاء يتفق على تسليم قائمة مرشحي الوزارات لرئيس الوزراء غدا.

وفى وقت سابق توجه عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق الركن ياسر العطا، صباح اليوم الأحد، إلى جمهورية جيبوتي في زيارة رسمية تستغرق يومين.