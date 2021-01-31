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المغرب يسجل 466 إصابة جديدة و16 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة‎

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد تسجيل 466 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 471.157 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت - عقب إجراء 8263 فحصا خلال المدة نفسها - بلغ 4.904.833 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس 2020.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 16 وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل عدد الوفيات إلى 8275، كما تم تسجيل 532 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 449.160.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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