شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 400 شخص غرب الموصل بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة العراقية اليوم الأحد العثور على مقبرة جماعية جديدة ضمت رفات 400 شخص غرب الموصل.

وقالت قيادة شرطة نينوى ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن "القوات الامنية عثرت على مقبرة جماعية ضمت رفات 400 من ضحايا تنظيم داعش الارهابي في مقبرة كبيرة داخل قرية حميدات ضمن قضاء تلعفر (60 كم غرب الموصل) وهي الثاني من نوعها خلال أشهر قليلة".

وأضافت شرطة نينوى ان" القوات الامنية سلمت الرفات للطب العدلي الشرعي بالموصل".