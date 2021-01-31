شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: توريد شحنات إضافية من لقاح "سبوتنيك V" إلى الجزائر خلال الـ3 شهور المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سفير روسيا لدى الجزائر إيجور بيلييف عن توريد موسكو شحنات إضافية من لقاح "سبوتنيك V" إلى الجزائر خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال سفير روسيا لدى الجزائر، إنه لاحظ أن حملة التطعيم بدأت في الجزائر بشكل منظم وجيد، موضحا أن إنشاء مركز لإنتاج اللقاح الروسي بالجزائر سيضمن تغطية حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض من اللقاح إلى دول الجوار والقارة الإفريقية.

وأعرب سفير روسيا لدى الجزائر عن استعداد موسكو لتسليم تكنولوجيا لقاح "سبوتنيك V" للجزائر لإنتاجه محليا.