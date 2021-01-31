شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية بساحة النور فى طرابلس بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، نشوب مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية بساحة النور في طرابلس بلبنان.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في طرابلس.

وفى وقت سابق ناشدت منظمة الأمم المتحد للطفولة " اليونيسف" جميع الأطراف فى لبنان، بمن فيهم القوى الأمنية والمتظاهرين، ضمان سلامة الأطفال، وتغليب حقوقهم ومصالحهم، وحمايتهم من مختلف أشكال الضرر وضمان توفير معايير قضاء الأحداث، وذلك على خلفيه إصابة عشرات الأطفال بمواجهات في طرابلس شمال لبنان.