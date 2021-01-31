شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة العراقية يقرر منع سفر المواطنين لدول بها السلالة الجديدة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي باتخاذ خمسة إجراءات لمنع انتشار كورونا المتحور فى البلاد، حيث شملت الإجراءات تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، المتعلقة بمنع دخول السلالات الجديدة من غلق الحدود ومنع السفر إلى الدول كافة، التي ظهرت فيها إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا.

كما شملت الإجراءات عدم السماح بتوزيع اللقاح بين المواطنين من غير المؤسسات الصحية دون موافقة وزارة الصحة الاتحادية حصرا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، طالب مصطفى الكاظمي وزارة الخارجية وسفراء العراق في الخارج بالتنسيق مع الدول والشركات المصنعة للقاحات كورونا على الإسراع بتوريد اللقاح إلى العراق، مؤكد على الإبقاء على إجراءات الوقاية الصحية من إقامة الحفلات وسرادق العزاء منعا لانتشار الوباء، كما دعا وزارة التربية إلى الاستمرار بالدوام ليوم واحد بالنسبة للمدارس.