شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة الموريتانية: انفلونزا الطيور تفتك بأكثر من 250 بجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة البيئة الموريتانية إن نحو 245 من أفراخ البجع و24 من طيور البجع نفقت بسبب فيروس إتش5إن1 في محمية وطنية موريتانية قريبة من منطقة في شمال السنغال أصيبت بالفيروس.

وتم اكتشاف الطيور النافقة في "حوض" تابع للمحمية الوطنية لجاولينج التي تقع على الجانب الموريتاني من دلتا نهر السنغال ويوجد بها ما يزيد على 250 نوعا من الطيور.

وأكدت الوزارة إنه في سياق التعامل مع هذا التفشي تقرر "الإغلاق التام للمحمية في وجه الزوار ووقف جميع الأنشطة فورا".

يأتي ذلك في أعقاب اكتشاف المئات من طيور البجع النافقة في 23 يناير في محمية طيور سنغالية على الجانب الآخر من النهر. وتأكد لاحقا أنها نفقت بسبب فيروس إتش5إن1.

وسجلت السنغال هذا الشهر تفشي الفيروس في مزرعة دواجن بمنطقة تييس الواقعة على بعد 192 كيلومترا جنوبا، مما أدى إلى إعدام حوالي 100 ألف دجاجة، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك صلة بين واقعتي تفشي الفيروس في موريتانيا والسنغال.