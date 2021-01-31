شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: هجوم واسع على مناطق تمركز مليشيات الحوثى فى الجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش اليمنى، أنه يشن هجوم واسع على مناطق تمركز ميليشيات الحوثى فى الجوف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أتلفت قوات الجيش اليمنى، 5 آلاف لغم أرضى وعبوة ناسفة، زرعتها مليشيا الحوثى الإرهابية، فى محافظة حجة، شمالى غرب اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الألغام التى تم إتلافها تنوعت بين ألغام مضادة للعربات وألغام فردية وعبوات ناسفة مختلفة الحجم، بالإضافة إلى متفجرات زرعها الحوثيون فى براميل مياه ووضعوها داخل منازل المواطنين فى مدينة حرض.