شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر وروسيا تتفقان على البدء فى اتصالات لتصنيع لقاح "سبوتنيك v" بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفقت الجزائر و روسيا، اليوم الأحد، على البدء في اتصالات بين الجهات المعنية في البلدين لتصنيع اللقاح الروسي "سبوتنيك v" المضاد لفيروس كورونا في الجزائر.

وبحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، فإن عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) استقبل اليوم بقصر الحكومة سفير روسيا الاتحادية بالجزائر إيجور بلياييف حيث اتفق الجانبان على البدء في اتصالات بين الجهات المعنية في البلدين بهدف إقامة تعاون ثنائي في مجال تصنيع اللقاح الروسي "سبوتنيك v" في الجزائر.

وأعرب جراد نيابة عن الرئيس عبد المجيد تبون، عن شكر الحكومة الجزائرية للسلطات العليا الروسية على تجاوبها مع طلب الجزائر لشراء اللقاح الروسي في إطار الجهود لمكافحة وباء فيروس كورونا.

وأوضح البيان أن اللقاء كان فرصة لتأكيد متانة العلاقات الجزائرية-الروسية وتمسك البلدين بتعزيزها وتنويعها، خاصة بمناسبة الاستحقاقات الثنائية المقررة في أجندة التعاون بين البلدين.