ما علاقته بحزب الله اللبناني.. رئيس الأركان الإسرائيلي يلتقي قائد "اليونيفيل"

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن كوخافي التقى بالجنرال ديل كول، لبحث الوضع الأمني ​​على الحدود المشتركة مع لبنان، ومهام قوات اليونيفيل بالمنطقة، ومناقشة ما أسماه بـ"انتهاكات حزب الله اللبناني" المستمرة لقرار مجلس الأمن 1701، وعدم فرض الجيش اللبناني سلطته على الأراضي اللبنانية في الجنوب.

وادعت القناة العبرية "السابعة"، اليوم، أن الجيش الإسرائيلي يعتقد بأن حزب الله اللبناني ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 1701، وهو ما دفع بالجنرال أفيف كوخافي إلى الإسراع بعقد لقاء مع قائد قوات اليونيفيل الدولية، باعتبارها عاملا مهما ومؤثرا في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وطالب أفيخاي أدرعي قائد قوات اليونيفيل أو قوة الطوارئ الدولية أن تعمل على تطبيق دقيق لـ"منع انتهاكات القرار الدولي التي يرتكبها حزب الله".

وأشارت القناة العبرية السابعة إلى أن قوة الطوارئ الدولية "اليونيفيل"، هي قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، تعمل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ العام 1978، وهي قوة يتم تفويضها أو تمديدها سنويا.