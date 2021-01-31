سلطنة عمان تمدد إغلاق حدودها البرية أسبوعا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا قررت تمديد إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة لمدة أسبوع آخر.

وأوضحت أن الإغلاق سيستمر حتى مساء الإثنين الموافق 8 فبراير/شباط المقبل.

وفي 18 من الشهر الجاري، أعلنت السلطنة إغلاق المنافذ البرّية لمدة أسبوع قابلة للتمديد، قبل أن تعود وتمدده أسبوعا ثانيا حتى غدا الإثنين الأول من فبراير.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي إنه لا يستبعد " مُطلقًا "الكشف عن حالات جديدة من المصابين بالسلالات الجديدة لكورونا بعد تسجيل 4 حالات في السلطنة.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في السلطنة وصل إلى 134 ألفا و326 من بينهم 1529 حالة وفاة و126 ألفا و854 حالة تعاف.