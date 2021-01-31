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بالصور.. انطلاق تمرين "رماح النصر- 1" لرفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات الجوية السعودية

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القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم في المملكة العربية السعودية تمرين (رماح النصر ١) في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي كأول تمرين يقام في مركز الحرب الجوي منذ تدشينه على يد الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

مروحيات
مروحيات

ويسهم هذا التمرين في تطوير قدرات القوات المسلحة السعودية من خلال توحيد المفاهيم، وزيادة مستوى التنسيق والعمل المشترك، كما يسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية لجميع الأطقم الجوية والفنية والمساندة من خلال تطبيق أفضل المهارات والتكتيكات والإجراءات الملائمة لمختلف السيناريوهات في بيئة عمل حقيقية.

 

صواريخ مضادة للطائرات
صواريخ مضادة للطائرات

 

وسيتمكن المشاركون في هذا التمرين من التخطيط والتنفيذ لعمليات عسكرية مشتركة مع فروع القوات المسلحة، في عمل متناغم ومتكامل على المستوى العملياتي والتكتيكي، باستخدام أحدث الأنظمة والقدرات، وسيناريوهات تحاكي بيئة التهديد الحقيقي.

 

تشكيلات من القوات البحرية
تشكيلات من القوات البحرية

 

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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