شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى يرحب بإنشاء جنوب السودان محكمة مختلطة لضمان العدالة الانتقالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بإعلان حكومة جنوب السودان الموافقة على إنشاء محكمة مختلطة للاتحاد الأفريقي في جنوب السودان "محكمة تتألف من قضاة وطنيين ودوليين من الدول الإفريقية وغالباً ما تقوم بتطبيق مزيج من القوانين الوطنية والدولية"، وفقًا للاتفاقية التي تم تفعيلها بشأن حل النزاع في جنوب السودان، والتي تعود إلى عام 2018.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي- في تصريح، اليوم الأحد- إن هذا القرار يضع حداً للتأخير في إنشاء المحكمة والعدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة وتضميد الجراح، من أجل تحقيق العدالة لجميع سكان جنوب السودان.

وأعرب عن تطلع مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى العمل مع حكومة جنوب السودان؛ لضمان الانتهاء من مذكرة التفاهم بشأن إنشاء المحكمة والتوقيع عليها في أقرب فرصة.

وأكد دعم الاتحاد الأفريقي المستمر لحكومة وشعب جنوب السودان في بحثهما عن سلام وأمن دائمين.