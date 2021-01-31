شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عربى يبحث تمويل أنشطة مدرة للدخل للنساء الأرامل والمعوزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الاجتماعية للدورة (107) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وصدر عن الاجتماع مجموعة من التوصيات منها توصية بشأن المرأة تتعلق بتمويل أنشطة مدرة للدخل لصالح النساء الأرامل والمعوزات من أجل مساعدتهن على إعالة أسرهن.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إن الاجتماع رحب بمبادرة قطاع الشؤون الاجتماعية بأن يكون موضوع دعم الفئات الضعيفة / الهشة في الأزمات والأوبئة، محوراً اجتماعي لأعمال الدورة الحالية للمجلس، وبما يتماشى والتطورات التي تشهدها الدول العربية جراء جائحة كوفيد -19، وبما يمكن من وضع خطط وبرامج استباقية لأي أزمات وأوبئة سواء فيما يتعلق بجائحة كوفيد أو ما قد يطرأ بعد ذلك، موضحة أن هذه هي المرة الأولى أن يخصص المجلس الاقتصادي والاجتماعي محوراً اجتماعياً لأعماله، وأن ذلك يُشكل نقلة نوعية هامة في عمله، وبما يتماشى وعملية التطوير التي تشهدها منظومة جامعة الدول العربية.

وذكرت السفيرة الدكتورة أبوغزالة فى بيان صادر عن الجامعة العربية، أن الاجتماع بحث كافة الموضوعات الاجتماعية المرفوعة للقمة العربية القادمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي العربي المشترك، وبما ينصب بشكل مباشر في مصلحة المواطن العربي، مشيرة إلى أن اللجنة اقترحت أيضاً عدد من التوصيات بشأن المرأة وخاصة فيما يتعلق بتمويل أنشطة مدرة للدخل لصالح النساء الأرامل والمعوزات من أجل مساعدتهن على إعالة أسرهن، ذلك فضلاً عن بعض الموضوعات في إطار التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.

وأوضحت أنه من المنتظر أن يطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين على توصيات اللجنة الاجتماعية في اجتماعه المقرر عقده يوم 3 فبراير القادم، ومن ثم رفع الموضوعات على المجلس على المستوى الوزاري يوم 4 فبراير ، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تُعزز من العمل الاجتماعي العربي المشترك، وتدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.