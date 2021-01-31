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طيران لبنان تلغى رحلاتها إلى السعودية غدا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط -الخطوط الجوية اللبنانية إلغاء رحلاتها كافة إلى السعودية (الرياض - جدة - الدمام)، ابتداء من يوم غد الإثنين الأول من فبراير حتي يوم الاثنين الموافق 8 فبراير القادم. 
وأضافت الشركة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الأحد- أنه سيتم تعليق جميع الرحلات باستثناء رحلة واحدة يوم الخميس القادم -الموافق 4 فبراير القادم- كرحلة إجلاء من الرياض إلى بيروت.
كما سيتم إلغاء رحلات الطيران الى مطار "شارل دو غول " بفرنسا أيام الإثنين - الأربعاء - الخميس والسبت القادمين والإبقاء على الرحلات التي تسيرها أيام الثلاثاء والجمعة والأحد (2 و5 و7 فبراير القادم).

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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