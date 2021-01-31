شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الجزائرى يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا سبوتنيك .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، الأحد، جرعة من لقاح "سبوتنيك v" الروسى المضاد لفيروس كورونا، بالعيادة متعددة الخدمات في منطقة الينابيع بالعاصمة.

وأشارت مصادر مطلعة في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن "جراد ولدى وصوله إلى العيادة، مكث في قاعة الانتظار، حيث تبادل أطراف الحديث مع مجموعة من المواطنين".

وقال جراد، إن "كمية اللقاح ستكون كافية لكل الجزائريين، وربما سيكون هناك فائض، مشددا على أن "تكون المنصة الرقمية الخاصة بالتلقيح دقيقة وتعمم على كل الولايات".