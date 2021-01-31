شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تمدد إغلاق المنافذ البرية حتى 8 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن سلطنة عمان تمدد إغلاق المنافذ البرية حتى 8 فبراير.

وفى وقت سابق أعلنت سلطنة عمان حظر إقامة المناسبات بكل أنواعها، ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعلنت سلطنة عمان إرجاء فتح التعليم المباشر في الجامعات والكليات، كما أعلنت سلطنة عمان تعليق إقامة الفعاليات والأنشطة الرياضية والمعارض.

ونصحت سلطنة عمان المواطنين والمقيمين بتجنب السفر الخارجي بسبب كورونا.