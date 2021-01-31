شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: الرئيس التونسى يتصدر نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الأحد، نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية بنسبة 39%، حسب نتائج استطلاع للرأى قامت به مؤسسة "امرود كونسلتينج" للبحوث واستطلاعات الرأي العام في شهر يناير الجاري.