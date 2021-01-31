شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ينشر تصنيف المراكز الحكومية الإماراتية.. وزارة الداخلية فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، على ابراز تصنيف النجوم لمراكز الخدمات الحكومية في دولة الإمارات العربية، ونشر عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، صورة لترتيب الوزارات.

وكتب حاكم إمارة دبي، "اعتمدنا اليوم نتائج تصنيف النجوم لمراكز الخدمات الحكومية حيث تم تقييم قنوات الخدمات الحكومية الذكية، وتصدرت وزارة الداخلية كعادتها في التفوق الحكومي، كل التهنئة لأخي الشيخ سيف بن زايد عام 2020 أثبت صحة نظرتنا في إطلاق حكومة جميع خدماتها رقمية قبل ٨ أعوام من اليوم".

وعلى جانب آخر، كان مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد اعتمد تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، يجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم وذلك استناداً لعدد من الضوابط والشروط.



تصنيف الحكومة الاماراتية

تهدف تعديلات القانون وأحكامه إلى تقدير الكفاءات الموجودة في الدولة واستقطاب أصحاب الإنجازات والعقول وتمكينهم ضمن نسيج دولة الإمارات الاجتماعي، وتعزيز تلاحم المجتمع وتعايشه بما يرسخ مسيرة التنمية في دولة الإمارات ويعزز حضورها في كافة المجالات.

وتشمل الفئات المستهدفة من القرار: المستثمرين، وأصحاب المهن التخصصية كالأطباء والمتخصصين والعلماء، وأصحاب المواهب مثل المخترعين، والمثقفين والفنانين والموهوبين، كما يجيز القانون منح الجنسية أيضاً لأفراد أسر هذه الفئات وفقاً لنصوص المواد المنظمة لكل من الزوج والأبناء، فيما يسمح التعديل الجديد بالاحتفاظ بالجنسية الحالية لحاملها.