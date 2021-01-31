شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تعلن 13 إصابة جديدة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 13 إصابة جديدة بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد في عدة مناطق بالضفة، ما يرفع عدد الإصابات بها إلى 41 إصابة.

وقالت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد - إن "الإصابات الجديدة توزعت في محافظة رام الله والبيرة 3 حالات، وضواحي القدس 5 حالات، وبيت لحم 4 حالات، وحالة واحدة في الخليل".

وأوضحت أن الأعراض الظاهرة على المصابين بالسلالة البريطانية هي الأعراض ذاتها تقريبًا على بقية المصابين بالفيروس، مشددة على أن الطواقم الطبية تتابع حالتهم عن كثب.

ولفتت إلى أن هناك عينات أخرى يشتبه بإصابتها بالسلالة الجديدة، ومازالت قيد الفحص في مختبرات الجامعة العربية الأمريكية شمال رام الله، والتي تضم فريقًا بحثيا من الجامعة ومن وزارة الصحة، مشيرة إلى أن مصدر عدوى الطفرة البريطانية غير محدد حتي اللحظة، وتعمل طواقم الطب الوقائي على تتبع ذلك.