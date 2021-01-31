شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط "مستريحة" كويتية نصبت على 50 مواطنا وهربت فى الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الإنتربول بالتعاون والتنسيق مع دولة خليجية، من ضبط مواطنة كويتية ، متهمة بالنصب العقاري على أكثر من 50 مواطنا، وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وقال مصدر أمني -وفقا للصحيفة- إن المباحث الجنائية الكويتية تلقت جملة شكاوى من عدة مواطنين تفيد بتعرضهم للنصب العقارى من قبل مواطنة كويتية، حيث أوهمتهم بامتلاكها عقارات في إحدى الدول الأوربية، واستولت منهم على مبالغ مالية طائلة ومن ثم قطعت اتصالاتها معهم.

وأضاف المصدر أنه بالبحث والتحري عن المتهمة، تبين أنها تقيم في إحدى الدول الأوربية، وجرى تعميم بياناتها على الانتربول الدولي، مشيراً إلى أن المواطنة سافرت إلى دولة خليجية شقيقة قبل نحو 4 أيام، فجرى ضبطها وإعادتها إلى البلاد أمس السبت.