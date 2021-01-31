شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الكويتى يقضى بحبس رجل أعمال شهير ونائبته الروسية 15 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة التمييز بدولة الكويت، بحبس رجل الأعمال الكويتى سعيد دشتي، رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (كي.جي.ال للاستثمار)، ونائبته الروسية ماريا لازريفا، 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وفقا لصحيفة الراى الكويتية.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سعيد دشتي ونائبته الروسية مارشا لازاريفا، عام 2017، بعد أن تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام، في أكتوبر2015، حول ما اكتنف العمل في الموانئ من صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ 21 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار).

وتبيّن لاحقًا أنّها غير مقيدة في ملفات السجل العام، وأن أوامر التحويل إلى البنك لصرف تلك المبالغ تم إرسالها مباشرة للبنك دون قيدها في ملفات السجل العام ودون اعتمادها من المراقب المالي لوزارة المالية.

وكانت ماريا لازاريفا، قد أسست في 2006، شركة الاستثمار "KGL Investments"، في الكويت، وأصبحت الشركة مركزا لوجيستيا ضخما، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها أكثر من مائة مليون دولار، وقامت موظفة سابقة في الشركة، التي تم القبض عليها بتهمة سرقة نصف مليون دولار، باتهام ماريا بالتجسس لصالح دولة أجنبية.

وفي ربيع 2017 اتهمت ماريا لازاريفا بالاختلاس، ومن ثم تم اعتقالها في نوفمبر من نفس العام، وبعد مرور بعض الوقت، تم إطلاق سراحها بكفالة مالية، وبتعهد بعدم مغادرة الكويت، وتم فرض قيود على التنقل بسبب الاتهامات في التجسس، التي لم يتم النظر فيها بشكل نهائي من قبل المحكمة.