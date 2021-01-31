مقتل عارضة الأزياء "زينة" خنقا على يد زوجها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

نشرت وسائل الإعلام المحلية في لبنان، صورة عارضة الأزياء زينة كنجو التي قُتلت مساء أمس السبت، خنقا على يد زوجها في منزلهما في عين المريسة، حسب موقع التلفزيون العربي.



وفي التفاصيل، أنّ اللبنانية زينة كنجو، من بلدة السنديانة في عكار، قُتِلت خنقًا في منزلها في منطقة عين المريسة في العاصمة بيروت، فيما وُجّهت أصابع الاتهام إلى الزوج الذي توارى عن الأنظار. وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات بإشراف مدعي عام بيروت القاضي زياد ابو حيدر.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنّ الضحية سبق أن تقدّمت بدعوى عنف أسري ضدّ زوجها أمام مفرزة بيروت القضائية، وأنّها كانت تنتظر الحصول على الطلاق قبل أن يستدرجها الزوج إلى منزلهما.